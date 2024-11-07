تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة زد الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:55 صباحاً - الأهلي، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لخوض مباراة زد الليلة، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء ضمن استعدادات المارد الأحمر لملاقاة فريق زد إف سي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي

ويواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض لقاء زد اليوم في ثاني مباريات الفريق في بطولة الدوري.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يوسف أيمن -أكرم توفيق- رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور- عمر الساعي.

خط الهجوم:حسين الشحات - رضا سليم طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - وسام أبوعلي - محمود كهربا.

وكان النادي الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.‏

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