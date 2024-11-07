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تألق برشلونة وهزيمة سان جيرمان وأرسنال، نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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تألق برشلونة وهزيمة سان جيرمان وأرسنال، نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

تألق برشلونة وهزيمة سان جيرمان وأرسنال، نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:30 صباحاً - أسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء أمس الأربعاء، بفوز ثمين لإنتر ميلان على أرسنال، وهزيمة فريق باريس سان جيرمان أمام أتلتيكو مدريد.


وانتزع فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا ثمينا وصعبا من ضيفه أرسنال الإنجليزي بهدف وحيد سجله لاعبه التركي هاكن تشالهان أوغولو من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "جيوزيبي مياتزا –   Stadio San Siro Giuseppe Meazza" بضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

وواصل فريق برشلونة عروضه القوية وسلسلة انتصاراته بفوز عريض على مضيفه تسرفينا زفيزدا الصربي (5-2) مساء الأربعاء، على ملعب "النجم الأحمر" بالعاصمة بلغراد.

بينما مني فريق باريس سان جيرمان بهزيمة مفاجئة على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه أتلتيكو مدريد (1-2) على ملعب حديقة المراء "بارك دي برانس - Parc des Princes".

وجاءت نتائج مباريات أمس الأربعاء في منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم:

كلوب بروج (بلجيكا) x أستون فيلا (إنجلترا) - (1-0)

شاختيور (أوكرانيا) x يونج بويز (سويسرا) – (2-1)

إنتر ميلان (إيطاليا) x أرسنال (إنجلترا) – (1-0)

بايرن ميونيخ (ألمانيا) x بنفيكا (البرتغال) – (1-0)

تسرفينا زفيزدا (صربيا) x برشلونة (إسبانيا) – (2-5)

باريس سان جيرمان (فرنسا) x أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – (1-2)

شتوتجارت (ألمانيا) x أتلانتا (إيطاليا) – (0-2)

فينورد (هولندا) x ريد بول سالزبورج (النمسا) – (1-3)

سبارتا براج (التشيك) x ستاد بريست (فرنسا) – (1-2).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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