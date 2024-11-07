الرياضة - 02:19 - بايدن مشيدًا بدور هاريس: قادت حملة انتخابية تاريخية في ظروف استثنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:19 صباحاً - أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، بنائبته كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي، التي خسرت السباق على خلافته في البيت الأبيض أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب، قائلاً "إنها قادت حملة تاريخية في ظروف استثنائية، وستظل زعيمة تنظر إليها الأجيال القادمة باحترام".

وقال بايدن، في بيان، "لقد رأت أمريكا اليوم كامالا هاريس التي أعرفها وأعجب بها بشدة"، واصفاً إيها بأنها "شريكة عظيمة وموظفة عامة تملؤها النزاهة والشجاعة وذات شخصية".

وأضاف أن هاريس "في ظل ظروف استثنائية، تقدمت وقادت حملة تاريخية جسدت ما هو ممكن عند الاسترشاد ببوصلة أخلاقية قوية ورؤية واضحة لأمة أكثر حرية وأكثر عدالة ومليئة بمزيد من الفرص لجميع الأمريكيين".

وتابع "كما قلت من قبل، كان اختيار كامالا أول قرار اتخذته عندما أصبحت مرشحاً للرئاسة في عام 2020. لقد كان أفضل قرار اتخذته. تمثل قصتها أفضل ما في قصة أمريكا. وكما أوضحت اليوم، ليس لدي شك في أنها ستواصل كتابة هذه القصة".

وأكد بايدن أن نائبته "ستستمر في القتال بعزم وتصميم وفرح"، وأنها ستظل "بطلة لجميع الأمريكيين"، و"زعيمة سينظر إليها أبناؤنا باحترام لأجيال قادمة وهي تضع بصمتها على مستقبل أمريكا".

وكانت قناة "سي إن إن" قد نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله في وقت سابق اليوم إن بايدن تحدث مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتهنئته بفوزه ودعاه لزيارة البيت الأبيض، وأعرب عن التزامه بضمان انتقال سلس وشدد على أهمية العمل على توحيد البلاد.

وقال المسؤول إن بايدن تحدث أيضاً مع نائبة الرئيس كامالا هاريس و"هنأ نائبة الرئيس على حملتها التاريخية".