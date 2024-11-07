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الرياضة - 02:19 - سعر الذهب في الصاغة اليوم.. الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:19 - سعر الذهب في الصاغة اليوم.. الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:19 - سعر الذهب في الصاغة اليوم.. الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:19 صباحاً - سعر الذهب.. حافظ سعر الذهب اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 على استقراره في سوق الصاغة بحسب آخر تحديث له، إذ وصل سعر الذهب عيار 21 الآن إلى 3775 جنيهًا للبيع، و3760 جنيهًا للشراء.

وترصد كلمتك، لقرائها في التقرير التالي، سعر الذهب اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

- 4314.25 جنيه للبيع.

- 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- 3954.75 جنيه للبيع.

- 3939 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

- 3775 جنيهًا للبيع.

- 3760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- 3235.75 جنيه للبيع.

- 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

- 2516.75 جنيه للبيع.

- 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- 2157.25 جنيه للبيع.

- 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

- 1617.75 جنيه للبيع.

- 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- 30200 جنيهًا للبيع.

- 30080 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

- 2660.55 دولار للبيع.

- 2660.28 دولار للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4314.25 جنيه 4297.25 جنيه
عيار 22 3954.75 جنيه 3939 جنيهًا
عيار 21 3775 جنيهًا 3760 جنيهًا
عيار 18 3235.75 جنيه 3222.75 جنيه
عيار 14 2516.75 جنيه 2506.75 جنيه
عيار 12 2157.25 جنيه 2148.5 جنيه
عيار 9 1617.75 جنيه 1611.5 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30200 جنيهًا 30080 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2661.2 دولار 2660.93 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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