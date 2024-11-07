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10 غرز ووجه مشوه، ظهور صادم لكوبارسي بعد إصابته أمام النجم الأحمر بأبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

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10 غرز ووجه مشوه، ظهور صادم لكوبارسي بعد إصابته أمام النجم الأحمر بأبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

10 غرز ووجه مشوه، ظهور صادم لكوبارسي بعد إصابته أمام النجم الأحمر بأبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 01:58 صباحاً - بشكل صادم ظهر باو كوبارسي، لاعب نادي برشلونة، بعدما تعرض للإصابة في وجهه في مباراة فريقه ضد النجم الأحمر ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي شهدت فوز الفريق الكتالوني 5-2.

وغادر كوبارسي المباراة مصابًا بعد تدخل قوي من سباهيتش لاعب النجم الأحمر.

 وتدخل سباهيتش بوجه الحذاء في وجه كوبارسي الدقيقة 62، ليتعرض لاعب برشلونة للنزيف ليتدخل الجهاز الطبي فورًا.

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وعقب المباراة ظهر كوبارسي بشكل صادم، بعد أن تلقى 10 غرز في وجهه بعد تلك الضربة.

 

وواصل برشلونة صحوته محققًا فوزه السابع تواليا في مختلف المسابقات بعد أن اكتسح مضيفه النجم الأحمر بلجراد الصربي 5-2، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وسجل أهداف الفريق الكاتالوني إينيجو مارتينيز (13) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (43 و53) والبرازيلي رافينيا (55) والبديل فيرمين لوبيز (76).

بينما أحرز الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا (23) والأنجولي ميلسون (84) هدفي النجم الأحمر.

ورفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة واحدة، ليحتل المركز السادس في المجموعة الموحدة من المسابقة.

فيما تلقى النجم الأحمر خسارته الرابعة من دون أن يتذوق بعد طعم الفوز أو التعادل، ليحتل المركز 35 قبل الأخير.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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