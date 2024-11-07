الرياضة - 01:31 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 01:31 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء.. تنشر الأسبوع أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس 7-11-2024 والتي شهدت استقرارا كبيرا بالأسواق والمحال التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 7-11-2024

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أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

سعر الدواجن البيضاء يتراوح بين 79 جنيهًا و80 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن «الساسو» يتراوح اليوم الخميس ما بين 105 جنيهًا و106 جنيهات للكيلو.

بلغ سعر الدواجن «البلدي» يتراوح اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر بين 139 جنيهًا 140 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر أمهات الدواجن البيضاء بلغ اليوم الخميس قيمة 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

سعر «البانية» يتراوح اليوم الخميس ما بين 200 جنيها إلى 205 جنيهات.

سعر الدواجن الرزي بلغ 140 جنيها للكيلو.

سعر الأوراك يتراوح اليوم الخميس 7-11-2024 من 85 إلى 90 جنيها.

سعر الكبد والقوانص اليوم الخميس بلغ 120 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس سوف تتراوح ما بين 175 و189 جنيهًا.

سعر البيض الأحمر يتراوح اليوم الخميس ما بين 168 و78 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض حيث بلغ اليوم الخميس قيمة 165 جنيهًا.