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الرياضة - 12:58 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:58 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:58 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:58 صباحاً - سعر الدولار مقابل الجنيه.. ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، حيث وصل سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 49.25 جنيه للبيع، و49.15 جنيه للشراء.

وتقدم كلمتك لقرائها في التقرير التالي، سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

- 49.30 جنيه للبيع.

- 49.17 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

- 49.25 جنيه للبيع.

- 49.15 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 49.25 جنيه للبيع.

- 49.15 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

- 49.27 جنيه للبيع.

- 49.17 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 49.28 جنيه للبيع.

- 49.18 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

- 49.25 جنيه للبيع.

- 49.15 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- 49.30 جنيه للبيع.

- 49.21 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، على مؤشر جوجل نحو 49.24 جنيه.

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل
سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 49.30 جنيه 49.17 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.25 جنيه 49.15 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 49.25 جنيه 49.15 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.27 جنيه 49.17 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.28 جنيه 49.18 جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.25 جنيه 49.15 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.30 جنيه 49.21 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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