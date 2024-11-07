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الرياضة - 12:58 - هاريس تدعو مؤيديها لقبول نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:58 - هاريس تدعو مؤيديها لقبول نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:58 - هاريس تدعو مؤيديها لقبول نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:58 صباحاً - دعت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، مؤيديها إلى قبول نتائج الانتخابات الرئاسية، قائلة إنها "تتفهم مشاعرهم".

وأوضحت هاريس، في خطاب التنازل الذي ألقته في جامعة هوارد في واشنطن العاصمة، وأوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس الأربعاء، "أعلم أن الناس يشعرون ويختبرون مجموعة من المشاعر في الوقت الحالي، إنني أفهم ذلك، لكن يجب علينا قبول نتائج هذه الانتخابات".

كما ذكرت هاريس أنها دعت الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى "الانخراط في انتقال سلمي للسلطة".

وقدّمت هاريس، في خطابها، الشكر إلى الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، قائلة "أشكركم على دعمكم وإيمانكم"، مضيفة "أنا فخورة بالسباق الذي خضناه" خلال الحملة التي استمرت 107 أيام، وشكرت المؤيدين لها أيضاً.

واعترفت كامالا هاريس بهزيمتها أمام الرئيس المنتخب دونالد ترامب، قائلة إن "نتيجة هذه الانتخابات ليست ما أردناه، وليس ما قاتلنا من أجله، وليس ما صوتنا من أجله، ولكن نور الوعد الأميركي سوف يظل ساطعاً على الدوام".

وسعت نائبة الرئيس كامالا هاريس، إلى تهدئة أنصارها - وخاصة الشباب - خلال اعترافها بهزيمتها الانتخابية أمام الرئيس المنتخب دونالد ترامب، قائلة "بالنسبة للشباب الذين يشاهدونني، من الطبيعي أن يشعروا بالحزن وخيبة الأمل، ولكن يرجى العلم أن الأمر سيكون على ما يرام".

وأضافت "الشيء المهم هو ألا لا تستسلم أبدا.. لا تتوقف أبدًا عن محاولة جعل العالم مكانًا أفضل، فلديك القوة".

وشددت هاريس على أنها ستظل "ثابتة في التزامها بالنضال من أجل الحرية والفرص والعدالة والكرامة لجميع الناس"، لافتة إلى أنها "لن تتخلى أبداً عن النضال من أجل مستقبل يستطيع فيه الأمريكيون تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وتطلعاتهم".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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