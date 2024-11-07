دوري أبطال أوروبا، شتوتجارت يخسر في ملعبه من أتالانتا 0/2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:53 صباحاً - تعرض فريق شتوتجارت الألماني للخسارة على ملعبه أمام أتالانتا، بهدفين دون رد، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء.

أهداف المباراة وترتيب الفريقين

سجل أديمولا لوكمان ونيكولو زانيولو هدفي الفريق الإيطالي في الدقيقتين 51 و88، ليرفع أتالانتا رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع، ويبقى شتوتجارت في المركز 27 برصيد أربع نقاط.

ولم يستفد شتوتجارت من فوزه الثمين في الجولة الماضية على ملعب يوفنتوس، بهدف، وقبلها خسر أمام ريال مدريد حامل اللقب بنتيجة 1 / 3 وتعادل مع سبارتا براج التشيكي 1 / 1 في الجولتين الأولى والثانية، وسيحل ضيفًا على ريد ستار الصربي في الجولة الخامسة.

أما أتالانتا فحافظ على نظافة شباكه للجولة الرابعة على التوالي حيث تعادل مع آرسنال وسيلتيك بنتيجة واحدة بدون أهداف، وفاز على شاختار الأوكراني 3 / صفر وسيحل ضيفًا على يونج بويز في الجولة الخامسة.

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