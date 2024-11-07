في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

دوري أبطال أوروبا، شتوتجارت يخسر في ملعبه من أتالانتا 0/2 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
دوري أبطال أوروبا، شتوتجارت يخسر في ملعبه من أتالانتا 0/2 - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، شتوتجارت يخسر في ملعبه من أتالانتا 0/2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:53 صباحاً - تعرض فريق شتوتجارت الألماني للخسارة على ملعبه أمام أتالانتا، بهدفين دون رد، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء.

 

أهداف المباراة وترتيب الفريقين 

سجل أديمولا لوكمان ونيكولو زانيولو هدفي الفريق الإيطالي في الدقيقتين 51 و88، ليرفع أتالانتا رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع، ويبقى شتوتجارت في المركز 27 برصيد أربع نقاط.

ولم يستفد شتوتجارت من فوزه الثمين في الجولة الماضية على ملعب يوفنتوس، بهدف، وقبلها خسر أمام ريال مدريد حامل اللقب بنتيجة 1 / 3 وتعادل مع سبارتا براج التشيكي 1 / 1 في الجولتين الأولى والثانية، وسيحل ضيفًا على ريد ستار الصربي في الجولة الخامسة.

أما أتالانتا فحافظ على نظافة شباكه للجولة الرابعة على التوالي حيث تعادل مع آرسنال وسيلتيك بنتيجة واحدة بدون أهداف، وفاز على شاختار الأوكراني 3 / صفر وسيحل ضيفًا على يونج بويز في الجولة الخامسة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق