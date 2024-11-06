في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:32 - بعد فوز ترامب.. سعر الذهب عالميًا يتراجع خلال تداولات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:32 - بعد فوز ترامب.. سعر الذهب عالميًا يتراجع خلال تداولات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:32 - بعد فوز ترامب.. سعر الذهب عالميًا يتراجع خلال تداولات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:32 مساءً - سعر الذهب عالميًا.. تراجع سعر الذهب عالميًا خلال تداولات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، متأثرًا بإعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي فاز بها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، حيث سجل سعر أوقية الذهب العالمية صباح اليوم نحو 2690.23 دولار لتسجل الآن نحو 2661.94 دولار.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب عالميًا ومحليًا، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــا.

تراجع سعر الذهب العالمي

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا الآن، حيث وصل سعر أوقية الذهب عند مستوى، 2661.94 دولار للبيع، و2661.67 دولار للشراء.

سعر الذهب جرام 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، نحو 4314.25 جنيه للبيع، و4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 3954.75 جنيه للبيع، و3939 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر إلى 3775 جنيهًا للبيع، و3760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الصاغة نحو 3235.75 جنيه للبيع، و3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2516.75 جنيه للبيع، و2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2157.25 جنيه للبيع، و2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم الأربعاء في الأسواق نحو 1617.75 جنيه للبيع، و1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 30200 جنيهًا للبيع، و30080 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب في محالات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2661.94 دولار للبيع، و2661.67 دولار للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الأربعاء نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4314.25 جنيه 4297.25 جنيه
عيار 22 3954.75 جنيه 3939 جنيهًا
عيار 21 3775 جنيهًا 3760 جنيهًا
عيار 18 3235.75 جنيه 3222.75 جنيه
عيار 14 2516.75 جنيه 2506.75 جنيه
عيار 12 2157.25 جنيه 2148.5 جنيه
عيار 9 1617.75 جنيه 1611.5 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30200 جنيهًا 30080 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2661.94 دولار 2661.67 دولار

اقرأ أيضاً
سعر الذهب يفقد بريقه بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض

ارتفاع سعر الدولار الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق