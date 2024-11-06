الرياضة - 08:16 - شكاوى عديدة لأولياء الأمور.. طلب إحاطة لتوضيح قرارات التقييمات الأسبوعية بالمدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:16 مساءً - تقدمت النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني، وذلك بشأن «القرارات الجديدة لوزارة التربية والتعليم الخاصة بالتقييمات الأسبوعية».

وأوضح طلب الإحاطة أنه ورد إلى النائبة الدكتور رشا أبو شقرة عدد كبير من الشكاوى التي تفيد بعدم وجود المتابعة الدقيقة من قبل الوزارة في التنفيذ والتطبيق.

وأشارت رشا أبو شقرة خلال طلب الإحاطة إلى معاناة المواطنين من عبء طباعة كل هذه الأوراق الخاصة بالتقييمات، وأيضاً الواجبات، حيث يتحمل ولي الأمر تكلفه كل هذه الطباعة بشكل أسبوعي إلى جانب مطالبة المدرسة من أولياء الأمور الإجابة عن كل هذه الأوراق الخاصة بالأداء الصفي والواجبات بالمنزل ثم وضعها بالكراسات وإرسالها للمدرسة.

وأضافت «أبو شقرة» أن ذلك يشكل عبء كبير على الطالب وعلى أولياء الأمور، وهو ما يخالف ما أعلنت عنه الوزارة، هذا إلى جانب شكوى بعض المدرسين من أن هذه التقييمات تتم كل ثلاثة أيام تقريباً وعلى مدار يومين كل أسبوع لأكثر من مادة في نفس اليوم مما لا يعطي فرص للمدرسين للقيام بعملهم بشرح المناهج وإنهائها في مواعيدها لأن قرارات الوزارة تستحوذ على أغلب الوقت خاصة لدى طلاب المرحلة الابتدائية الذين يحتاجون إلى تأسيس في المناهج التعليمية.

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في طلب الإحاطة: «هذا إلى جانب معاناة طلاب المرحلة الابتدائية من هذه القرارات التي تجعلهم في ضغط مستمر ومذاكرة أكثر من مادة لامتحانها في نفس اليوم، كما أن المدارس تضطر إلى حرمان الطلاب من الحصص التي تحتوي علي أنشطة وترفيه لاستكمال دروس المواد الأساسية مثل الرياضيات والعربي وغيرها.. مما يؤثر بالسلب علي الطالب على حالته النفسية التي تؤثر على علاقته بالمدرسة والعملية التعليمية ككل».

واختتمت النائبة رشا أبو شقرة طلب الإحاطة بتوجيه دعوة للوزارة للنظر في تخفيف هذا العبء عن أولياء الأمور والطلاب، وتوفير متابعة دقيقة لضمان تطبيق القرارات بشكل يخدم مصلحة الطلاب، ويحقق التوازن بين التقييمات والتعليم الترفيهي لضمان تجربة تعليمية إيجابية.