في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تأجيل مباراة أخرى لفالنسيا في الدوري الإسباني بسبب الفيضانات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تأجيل مباراة أخرى لفالنسيا في الدوري الإسباني بسبب الفيضانات - أخبار كلمتك

تأجيل مباراة أخرى لفالنسيا في الدوري الإسباني بسبب الفيضانات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن تأجيل مباراة فالنسيا ضد إسبانيول، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني - الليجا.

 

فيضانات فالنسيا غير المسبوقة

يأتي ذلك بعد أن تسببت أسوأ فيضانات في تاريخ البلاد الحديث في مقتل 217 شخصا على الأقل، بالإضافة لأضرار جسيمة للممتلكات والبنية التحتية في منطقة فالنسيا.

ووافق الاتحاد الإسباني على طلب رابطة الليجا، بتأجيل مباراة فالنسيا في الدوري للأسبوع الثاني على التوالي، بعد مباراة الجولة الماضية أمام ريال مدريد.

 

تأجيل مباريات أخرى 

كما تم تأجيل مباراة الدرجة الثانية بين تينيريفي وليفانتي، والتي كان مقررا لها أن تقام يوم الأحد.

ومن المقرر أن تعلن رابطة الليجا، عن مواعيد المباريات المعاد جدولتها في الوقت المناسب.

وتم إنشاء لجنة أزمة كرة القدم الإسبانية - المكونة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم والدوري الإسباني والدوري الإسباني واتحاد فالنسيا لكرة القدم، في محاولة للمساعدة في تسهيل إعادة بناء المرافق الرياضية المتضررة في الفيضانات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق