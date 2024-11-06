رسميا، الهلال السعودي يعلن مدة غياب نيمار بعد إصابته الأخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:01 مساءً - أعلن نادي الهلال السعودي عن طبيعة إصابة مهاجمه البرازيلي الدولي نيمار جونيور، والمدة التي يغيبها اللاعب البرازيلي عن الملاعب.

وخرج نيمار مصابا بعد 30 دقيقة من مشاركته بديلا في الشوط الثاني، خلال مباراة الهلال مع الاستقلال الإيراني والتى انتهت بفوز الهلال3- صفر.

بيان الهلال السعودي بشأن مدة غياب نيمار

وأعلن نادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء، أن الأشعة أوضحت إصابة اللاعب البرازيلي نيمار بتمزق في العضلة الخلفية.

وقال الهلال، في بيان مقتضب، إن نيمار يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.

يذكر أن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال قال، في وقت سابق، إن "عودة نيمار لن تكون سهلة، فهو يلعب في مركز يجعله معرضا للالتحامات".

وأضاف: "أعتقد أن إصابته عضلية وليست في الركبة، وربما يغيب أسبوعين".

وقال المهاجم البرازيلي بعد المباراة أيضًا إنه شعر بأن الإصابة لم تكن أكثر من شد عضلي قوي، مشيرًا إلى أن الأطباء حذروه من احتمال تعرضه لمشاكل عضلية عقب عودته من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

مسيرة نيمار مع الهلال السعودي

وشارك نيمار في 7 مباريات فقط مع الهلال السعودي منذ انتقاله من باريس سان جيرمان مقابل نحو 90 مليون يورو (97.90 مليون دولار) في أغسطس من العام الماضي.

ولا يشارك جناح البرازيل مع الهلال في الدوري السعودي لعدم قيده في القائمة المحلية، واكتفى بالمشاركة أمام العين الإماراتي الشهر الماضي، قبل أن تتجدد إصابته خلال مواجهة الفريق الإيراني منتصف الأسبوع.

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