آرني سلوت يرفض رحيل ثلاثي ليفربول في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:01 مساءً - رفض آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، فكرة رحيل ثلاثي الريدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدا تمسكه باستمرار لاعبيه.

وكشفت شبكة "فوتبول إنسايدر" إن ثلاثي ليفربول، فيدريكو كييزا وترينت ألكسندر أرنولد بالإضافة إلى واتارو إندو ارتبطوا جميعًا بالرحيل عن صفوف الريدز في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة كييزا الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف الريدز على سبيل الإعارة إلى كومو الإيطالي في الفترة القادمة.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يأتي أيضًا في صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة.

ومع اقتراب نهاية عقد ظهير ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، فقد ارتبط اللاعب بإمكانية الانضمام إلى ريال مدريد في الشتاء، وقد تمثل هذه الفترة استفادة مادية للنادي الإنجليزي بدلًا من رحيل اللاعب في الصيف بشكل مجاني، كما يعاني الدولي الياباني واتارو إندو من قلة المشاركة مع ليفربول هذا الموسم، حيث تلقى اللاعب عدة عروض للمغادرة في الانتقالات الشتوية.

وأكدت "فوتبول إنسايدر" أن آرني سلوت مدرب ليفربول أبدى سعادته بالقوام الحالي للفريق ولا يريد خروج أي لاعب في الميركاتو الشتوي، حيث يعمل المدرب الهولندي على إجراء تعزيزات في الميركاتو الصيفي القادم ولا يرغب في خسارة أي لاعب بالفترة الحالية.

ترتيب دوري أبطال أوروبا، أسفرت مباريات اليوم الأول بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت مساء أمس الثلاثاء، عن مفاجآت كبيرة أبرزها هزيمة فريقي ريال مدريد بطل نسخة 2024 ومانشستر سيتي بطل نسخة 2023.

وشهد الثلاثاء إقامة 9 مباريات في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، كان أبرزها لقاء ليفربول وباير ليفركوزن، ريال مدريد وميلان، مانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة، إلى جانب يوفنتوس وليل.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على ليفركوزن بأربعة أهداف دون رد، وسقط ريال مدريد أمام ميلان بنتيجة 3/1، كما خسر مانشستر سيتي أمام لشبونة بنتيجة 4/1، وتعادل يوفنتوس مع ليل.

وتقام 9 مباريات اليوم الأربعاء، على رأسها لقاء برشلونة والنجم الأحمر، باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، آرسنال وإنتر ميلان، بايرن ميونخ وبنفيكا، بالإضافة إلى أستون فيلا وكلوب بروج.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم



1- ليفربول، 12 نقطة. ( 4 مباريات)

2- سبورتينج لشبونة، 10 نقاط. ( 4 مباريات)

3- موناكو، 10 نقاط. ( 4 مباريات)

4- بوروسيا دورتموند، 9 نقاط. ( 4 مباريات)

5- أستون فيلا، 9 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

6- مانشستر سيتي، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

7- بريست، 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

8- إنتر ميلان، 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

9- آرسنال، 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

10- يوفنتوس، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

11- باير ليفركوزن، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

12- ليل، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

13- سيلتيك، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

14- دينامو زغرب، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

15- برشلونة، 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

16- بنفيكا، 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

17- ريال مدريد، 6 نقاط. ( 4 مباريات)

18- ميلان، 6 نقاط. ( 4 مباريات)

19- فينورد، 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

20- أتالانتا، 5 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

21- آيندهوفن، 5 نقاط. ( 4 مباريات)

22- شتوتجارت، 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

23- باريس سان جيرمان، 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

24- سبارتا براج، 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

25- بايرن ميونخ، 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

26- جيرونا، 3 نقاط. ( 4 مباريات)

27- كلوب بروج، 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

28- أتلتيكو مدريد، 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

29- شاختار، نقطة (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

30- بولونيا، نقطة. ( 4 مباريات)

31- لايبزيج، بدون نقاط. ( 4 مباريات)

32- شتروم جراتس، بدون نقاط. ( 4 مباريات)

33- النجم الأحمر، بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

34- سالزبورج، بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

35- يونج بويز، بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

36- سلوفيان براتيسلافا، بدون نقاط. ( 4 مباريات)

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