الرياضة - 07:36 - مصدر مقرب من جوميز يكشف حقيقة رحيله إلى الاتفاق السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:36 مساءً - جوزيه جوميز.. ترددت في الساعات الأخيرة بعض الأخبار التي تربط مدرب الزمالك بالانتقال إلى الدوري السعودي، والتعاقد مع فريق جديد.

تقارير صحفية سعودية ذكرت في الساعات الأخيرة، أن جوزيه جوميز أحد أبرز المرشحين لخلافة الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد في تدريب نادي الاتفاق.

وكان جوميز قاد الزمالك للتتويج بلقب كأس الكونفيدرالية من بوابة نهضة بركان المغربي، وبطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

جوميز مرشح لخلافة جيرارد في الاتفاق

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في تقرير لها اليوم: "إدارة نادي الاتفاق تدرس بجدية إقالة الإنجليزي ستيفن جيرارد، من منصب المدير الفني، بسبب تراجع النتائج في الآونة الأخيرة".

وواصلت: "يترقب الجميع اتخاذ قرار رسمي خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، مما يمنح الإدارة الوقت الكافي للتفكير في الخيارات المتاحة".

وتابعت: "تشمل قائمة المرشحين لتولي قيادة الفريق عدة أسماء بارزة، منها البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الزمالك".

حقيقة مفاوضات الاتفاق مع جوميز

وقال مصدر مقرب من جوميز في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» مساء اليوم: "حتى الآن لم يصل أي عروض رسمية للمدرب أو اتصالات مباشرة لتدريب أي فريق".

وواصل: "من فترة علمنا من خلال بعض الاتصالات الودية باهتمام بعض الأندية بالتعاقد مع جوميز ولكن لم يحدث أي شيء رسمي".

وأضاف: "حتى هذه اللحظة جوميز مستمر مع الزمالك وملتزم بعقده مع الفريق بشكل طبيعي، ولا يوجد أي عروض رسمية للمدرب".