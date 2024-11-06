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الرياضة - 07:18 - وزير الثقافة الفلسطيني: إسرائيل تسرق آثارنا و تنقش عليها برموز للادعاء بوجود تاريخ لها في المنطقة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:18 - وزير الثقافة الفلسطيني: إسرائيل تسرق آثارنا و تنقش عليها برموز للادعاء بوجود تاريخ لها في المنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:18 - وزير الثقافة الفلسطيني: إسرائيل تسرق آثارنا و تنقش عليها برموز للادعاء بوجود تاريخ لها في المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:18 مساءً - قال وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان، إن ماتم هدمه من مبان أثرية في غزة قد لا يمكن استرجاعه، مشيرا إلى محاولة إسرائيل القضاء على الآثار الفلسطينية وسرقة الأحجار القديمة ومحاولة النقش عليها برموز تخصها للادعاء بوجود تاريخ لإسرائيل في المنطقة.

جاءت تصريحات حمدان في لقاء الوزير مع الصحفيين المنعقد مساء اليوم الأربعاء ٦ نوفمبر بمقر سفارة فلسطين بالقاهرة

وأكد حمدان، أنه رغم الحرب وتزامن يوم التراث الخاص بفلسطين بذكرى مرور عام على الحرب في ٧ أكتوبر، إلا أنهم حرصوا على أن يحتفل الأطفال بهذا اليوم، بحثهم على ارتداء الزي وكافة وسائل الاحتفال بتراث فلسطين

لفت الوزير إلى حرص وزارة الثقافة على تسجيل التراث الفلسطيني كالكوفية والتوب وغيرها بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بحفظ التراث.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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