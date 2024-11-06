الرياضة - 07:02 - وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأنجولي آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:02 مساءً - التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر مع وزير الدفاع الوطني والمحاربين السابقين والقدامى بدولة أنجولا الفريق أول جواو إرنيستو دوس سانتوس والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ظل الظروف والتحديات الراهنة، وكذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى بين البلدين بالعديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات التي تربط القوات المسلحة بنظائرها من الدول الإفريقية، مشيدًا بالتعاون المشترك في كافة المجالات العسكرية.

ومن جهته، أعرب وزير الدفاع الوطني والمحاربين السابقين والقدامى بدولة أنجولا عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، مشيدا بالجهود المصرية الداعمة لكافة قضايا القارة الإفريقية.

ووقع الجانبان، في ختام اللقاء، اتفاقية تعاون بمجال الدفاع والتقنيات العسكرية لتعزيز علاقات التعاون العسكري لكلا البلدين.

وحضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية كل من: الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأنجولية.