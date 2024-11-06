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أول تعليق من دياز بعد تسجيله هاتريك في شباك باير ليفركوزن - أخبار كلمتك

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أول تعليق من دياز بعد تسجيله هاتريك في شباك باير ليفركوزن - أخبار كلمتك

أول تعليق من دياز بعد تسجيله هاتريك في شباك باير ليفركوزن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:42 مساءً -  أعرب لويس دياز نجم ليفربول عن سعادته بقيادة فريقه للفوز على باير ليفركوزن 4-0 مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة بمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وقدم النجم الكولومبي واحدة من أفضل مبارياته منذ انتقاله إلى ليفربول، حيث سجل ثلاثة أهداف، رغم أنه لعب كمهاجم صريح، وهو الذي اعتاد التواجد بمركز الجناح الأيسر.

وقال دياز في تصريحات لشبكة أمازون برايم: "الأمر الأكثر أهمية هو الحصول على النقاط الثلاث في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا، حتى نتمكن من مواصلة التقدم في المسابقة".


وأضاف دياز: "لقد سارت الأمور بشكل جيد للغاية مع المدرب الجديد سلوت، ولم يكن من السهل عليه أن يأتي ويحل محل يورجن كلوب، نأمل أن يكون لدينا شيء لنظهره في نهاية الموسم".

وتابع: "لدينا لاعبون من الطراز العالي في جميع أنحاء الملعب واستمتعت حقًا باللعب في هذا المركز، أنا سعيد فقط بالتواجد على أرض الملعب".

وأكمل تعليقا على الهاتريك: "أحتاج إلى الذهاب والبحث عن تلك الكرة الآن لأنني بحاجة إلى الاحتفاظ بها في مكان خاص في المنزل".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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