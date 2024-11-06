الرياضة - 11:31 - ما حقيقة تدريس مادة التربية الأخلاقية لطلاب الثانوية العامة؟.. التعليم تحسم الجدل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:31 صباحاً - تدريس مادة التربية الأخلاقية للثانوية العامة.. أثارت الأنباء المتداولة بشأن تدريس مادة التربية الأخلاقية للثانوية العامة والشهادة الإعدادية، حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور.

تدريس مادة التربية الأخلاقية للثانوية العامة

تداولت مجموعة من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تفيد بتدريس مادة التربية الأخلاقية للثانوية العامة وطلاب الشهادة الإعدادية، بداية من العام الدراسي الجديد، كمادة أساسية مع باقي المواد.

حقيقة تدريس مادة التربية الأخلاقية للثانوية العامة

ومن جانبه، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأنباء المتداولة بشأن تدريس مادة التربية الأخلاقية للثانوية العامة والشهادة الإعدادية من العام الدراسي الجديد كمادة أساسية على الطلاب.

الوزارة تنفي تدريس مادة جديدة للثانوية العامة

وشددت وزارة التربية والتعليم، على الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، ومعرفة المعلومات من مصادرها الصحيحة.

تحري الدقة في الأخبار

وناشدت وزارة التربية والتعليم، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات وقرارات تمس الوزارة، مشددة على ضرورة الاستناد فقط للمصادر الرسمية فيما يخص أخبار التربية والتعليم.

بدء الدراسة بالعام الجديد 2024

وبدأت الدراسة بالعام الدراسي الحالي 2024-2025 لطلاب كافة المدارس من يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الماضي، حيث تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الحالي حتى منتصف شهر يناير المقبل 2025.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.