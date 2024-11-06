مدرب ميلان بعد ثلاثية ريال مدريد: دوري الأبطال أسهل من الكالتشيو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:12 صباحاً - أكد باولو فونسيكا مدرب ميلان، أن فريقه أظهر الشجاعة وعدم الخوف، أمام ريال مدريد وأن اللعب بدوري أبطال أوروبا يكون أسهل بعض الشيء مقارنة بالدوري الإيطالي.

وفاز ميلان على حامل اللقب ريال مدريد بنتيجة 3-1، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بالرغم من أنه يعاني بشدة في الكالتشيو ويحتل المركز السابع بجدول الترتيب.

وقال فونسيكا في تصريحات لقناة "سكاي سبورت إيطاليا": "أعتقد أننا فزنا لأن اللاعبين لديهم الشجاعة للقدوم إلى هنا واللعب دون خوف من أي شيء".



وأضاف: "أردنا الاحتفاظ بالكرة وفعلنا أشياء رائعة في الشوط الأول ثم عانينا أكثر قليلًا بعد الاستراحة، لكننا فعلنا ذلك معًا واستحقينا الفوز تمامًا، ليس لأننا سجلنا 3 أهداف لكن لأننا لعبنا أيضا بجودة عالية".

وأوضح مدرب ميلان: "لا أتفق عندما يقول الناس إن الكرة الإيطالية دفاعية، يمكننا أن نكون فريقًا يتمتع بمبادرة أكبر وسيطرة على المباراة في أوروبا، هذه هي خصائص الفريق".

وأكمل: "لقد أثبتنا أن الفرق الإيطالية لا تدافع فقط، لقد لعبنا الكرة وكان لدينا تمركز رائع، يتمتع الفريق بالصبر للاحتفاظ بالكرة واختيار اللحظة المناسبة للهجوم، يجب أن نستمر في التحسن حيث لدينا الكثير من الإمكانات".

قال باولو فونسيكا: "مباريات الأبطال بها مساحة أكبر للعب، الناس خارج إيطاليا لا يفهمون مدى صعوبة الدوري الإيطالي".

واستطرد عن مباراته الأخيرة بالدوري الإيطالي: "مونزا يراقب رجلًا لرجل، كالياري أيضًا سيفعل ذلك في المباراة المقبلة أمامهم، كما سترى أن أتالانتا كان الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز على باير ليفركوزن الموسم الماضي، وكان يراقب رجلًا لرجل".

وتابع: "بصراحة، من الصعب اللعب في الدوري الإيطالي أكثر من دوري الأبطال بسبب هذه الأمور التكتيكية، من الأسهل علينا أن نلعب الليلة حتى لو كانت ضد ريال مدريد الفريق الأفضل في العالم، لأن الأمر مختلف تمامًا".

واختتم المدرب: "ربما يكون هذا هو السبب في أن المباريات في إيطاليا ليست مسلية بنفس القدر، لكن هذا لأنها صعبة حقًّا".

ميلان يفوز علي ريال مدريد

وحقق فريق ميلان الإيطالي مفاجأة كبيرة بفوزه العريض على مضيفه ريال مدريد في عقر داره (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة مدريد.



وسجل لميلان مالك ثياو، ألفارو موراتا، وتيجاني رينديرز في الدقائق (12، 39، و73).

بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 6 نقاط في المركز ال17، بينما رفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط في المركز ال18.

وجاءت هذه الهزيمة بعد سقوط ريال مدريد في عقر داره أيضًا أمام غريمه التقليدي برشلونة (0-4) في "الكلاسيكو"، الذي جمعهما في قمة مباريات الجولة 11 للدوري الإسباني.

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