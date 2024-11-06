87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - «ترامب» يعين ستيفن ويتكوف مبعوثاً أمريكياً إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - «ترامب» يعين ستيفن ويتكوف مبعوثاً أمريكياً إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

جدل واسع عقب احتضان مغترب لابنته بحفل تخرجها من الجامعة(صور) - أخبار كلمتك

جدل واسع عقب احتضان مغترب لابنته بحفل تخرجها من الجامعة(صور) - أخبار كلمتك

غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو) - أخبار كلمتك

غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

حسن حمدي يظهر في انتخابات اتحاد الرماية على مقعد الرئاسة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حسن حمدي يظهر في انتخابات اتحاد الرماية على مقعد الرئاسة - أخبار كلمتك

حسن حمدي يظهر في انتخابات اتحاد الرماية على مقعد الرئاسة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - ظهر حسن حمدي رئيس النادي الاهلي السابق، في انتخابات اتحاد الرماية لدعم ابن شقيقه مصطفى حمدي المرشح على مقعد الرئاسة.

وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد الرماية اجتماعًا هامًّا اليوم الأربعاء، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

48da4f33e7.jpg
9b145f49bf.jpg

موعد انتخابات اتحاد الرماية

ومن المقرر أن ينطلق اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الرماية في الـ11 صباحا، في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر.

قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد الرماية

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد الرماية كل من:

منصب الرئاسة:

حازم حسني (رئيس الاتحاد الحالي) - مصطفى حمدي - محمد الشاذلي

منصب العضوية:

عماد عليش - عبد الرازق محمد - خالد العقاد - محمود عبدالله - مصطفى أحنيش - خالد البهتيمي - السيد مخيمر - محمد عسكر - محمد سليمان - حسين يوسف - أحمد العمراوي - إسلام علي - نها العيسوي - حلمي الأعصر - إسلام غنيم - شريف علي - ياسر العاصي.

ويتشكل مجلس إدارة اتحاد الرماية طبقًا للائحة من رئيس و7 أعضاء، وتضم الجمعية العمومية 19 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:13 - «ترامب» يعين ستيفن ويتكوف مبعوثاً أمريكياً إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق