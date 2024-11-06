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دوري أبطال أوروبا، جوارديولا يتلقى ثالث رباعية في مسيرته التدريبية - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أوروبا، جوارديولا يتلقى ثالث رباعية في مسيرته التدريبية - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، جوارديولا يتلقى ثالث رباعية في مسيرته التدريبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:40 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، تلقى مانشستر سيتي خسارة قاسية أمام مضيفه سبورتنج لشبونة بنتيجة 1-4 مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا"، كانت هذه ثالث مرة يتلقى فيها فريق يدربه بيب جوارديولا، أربعة أهداف في إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا.


وسبق لجوارديولا أن خسر برباعية نظيفة أمام ريال مدريد عندما كان مدربا لبايرن ميونيخ في أبريل عام 2014، وسقط بالنتيجة ذاتها أمام برشلونة مع مانشستر سيتي في أكتوبر عام 2016.

 

وفجر فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي مفاجأة من العيار الثقيل بفوز الساحق على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي (4-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، على ملعب "خوسيه ألفالادي - Estadio Jose Alvalade" بالعاصمة لشبونة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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