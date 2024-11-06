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موعد مباراة برشلونة والنجم الأحمر والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة برشلونة والنجم الأحمر والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة برشلونة والنجم الأحمر والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:40 صباحاً -  يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على النجم الأحمر الصربي، اليوم الأربعاء، في المباراة التي ستقام على ملعب "راجكو ميتيتش"، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

واكتسح برشلونة نظيره بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة برشلونة والنجم الأحمر والقنوات الناقلة

 وتنطلق مباراة برشلونة والنجم الأحمر في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع عبر القنوات beIN Sports HD 3


قائمة برشلونة أمام النجم الأحمر

حراسة المرمى: إنياكي، تشيزني، أسترالاجا.


خط الدفاع: كوبارسي، بالدي، إنيجو – جول كوندي، فورت، مارتن، دومينيجيز.

 


خط الوسط: بيدي،بابلو توري، جافي، فيرمين لوبيز، كاسادو، دي يونج.

 


الهجوم:ليفاندوفسكي، فاتي، رافينيا، باو فيكتور، لامين يامال، داني أولمو.

على الجانب الآخر، يبحث النجم الأحمر عن إنهاء سلسلة نتائجه السلبية أمام برشلونة سواء بالفوز أو التعادل.

 

وخسر النجم الأحمر في أول 3 جولات في دوري أبطال أوروبا.

 

ويحتل برشلونة المركز الـ15 برصيد 6 نقاط، بينما يحل النجم الأحمر في المركز الـ33 بدون رصيد.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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