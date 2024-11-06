الرياضة - 10:37 - وزير الخارجية: توافق بين مصر وهولندا لدفع وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:37 صباحاً - أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، الدكتور بدر عبد العاطي أن هناك توافقًا بين مصر وهولندا بشأن دفع وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي كاسبر فيلد كامب، إن زيارة وزير الخارجية الهولندي إلى مصر تأتي لتضيف لبنة جديدة للعلاقات الطيبة بين البلدين، ولتؤكد التزام البلدين باستكشاف المزيد من سبل تطوير وتدعيم العلاقات الثنائية في ضوء وجود آفاق رحبة لمزيد من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

وأعرب عبد العاطي عن سعادته بزيارة وزير خارجية مملكة هولندا إلى مصر، قائلا: «اسمحوا لي أن أرحب بضيفي وزير خارجية هولندا في زيارته لمصر، والتي تعكس التزام البلدين بتطوير وتعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات».