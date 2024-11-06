الرياضة - 10:37 - لعبد دورا كبير في الحملة الانتخابية.. من هو دوغ إمهوف زوج كامالا هاريس؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:37 صباحاً - دوغ إمهوف.. تشغل الانتخابات الأمريكية بال الكثير هذه الفترة ومن بين هذه الشخصيات التي تلعب دورا محوريا في الحملة الانتخابية التي تقودها كامالا هاريس، زوجها دوغ إمهوف، فتساءل البعض عن من هو دوغ إمهوف زوج كامالا هاريس.

وفي هذا الصدد، يوفر كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص أبرز المعلومات عن دوغ إمهوف زوج كامالا هاريس، وذلك من خلال خدمة يقدمها الموقع على مدار اليوم:

دوف إمهوف زوج كامالا هاريس

وفر زوج كامالا هاريس كل وقته في مساعده زوجته ودعمها للوصول والنجاح في مسيرتها الصعبة والطويلة إلي البيت الأبيض، وخلال المؤتمر الديمقراطي الذي أقيم في شيكاغو عبر دوف إمهوف عن حبه العميق لزوجته وسط الحضور قائلاً:«أنا فخور بالطريقة التي تناضلين بها من أجلنا كلنا»، لترد عليه كامالا هاريس: «أحبك يا دوغ».

وتابع دوغ إمهوف خلال خطابة واصفاً كامالا بأنها:«بالمحاربة الملتزمة» التي تكون دائما في الموعد وفي أي مكان نحتاج إلى مساعدتها.

وأضاف: «ها هي اليوم في خدمة بلادنا التي تحتاج إليها وهي مستعدة لقيادتها».

أبرز المعلومات عن دوغ إمهوف

- نشأ إمهوف في عائلة يهودية في بروكلين ونشأ في ماتاوان بولاية نيوجيرسي، هي أحد أحياء مدينة نيويورك، قبل أن تنتقل عائلته إلى كاليفورنيا عندما كان مراهقاً.

-حصل على درجة البكالوريوس في دراسات الاتصالات من جامعة كاليفورنيا عام 1987.

-حصل على الدكتوراه في القانون من كلية جولد للقانون بجامعة جنوب كاليفورنيا في عام 1990.

- عمل إيمهوف كمحامٍ متخصص في قضايا الترفيه، وبدأ حياته المهنية في مجموعة التقاضي في بيلسبري وينثروب.

- انتقل في أواخر التسعينيات إلى إحدى الشركات المرموقة وهي شركة بيلين رولينجز آند بادال.

- افتتح بعدها في عام 2000 شركته الخاصة بالشراكة مع بن ويتويل، والتي استحوذت عليها شركة فينابل في عام 2006.

- أصبح العضو المنتدب في مقرات فينابل الكائنة في الساحل الغربي.

- التحق إيمهوف في عام 2017 بشركة دي إل إيه بايبر بصفته شريكًا فيها، وعمل في مقراتها الكائنة في واشنطن العاصمة وكاليفورنيا.

- أعلن مركز القانون بجامعة جورج تاون في ديسمبر 2020 عن انضمام إيمهوف إلى هيئة التدريس بالكلية بصفته مدرسًا منتدبًا وزميلًا متميزًا في معهد القانون والسياسة التكنولوجية التابع للجامعة.

- أصبح إيمهوف أول رجلٍ ثانٍ للولايات المتحدة بعد تولي هاريس منصبها.

- زوج أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس سيصبح إمهوف «السيد الأول» الأميركي في سابقة تاريخية.

- لدى إمهوف طفلان بالغان من زواج سابق، وساعدت هاريس في تربيتهما.