87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - «ترامب» يعين ستيفن ويتكوف مبعوثاً أمريكياً إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - «ترامب» يعين ستيفن ويتكوف مبعوثاً أمريكياً إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

جدل واسع عقب احتضان مغترب لابنته بحفل تخرجها من الجامعة(صور) - أخبار كلمتك

جدل واسع عقب احتضان مغترب لابنته بحفل تخرجها من الجامعة(صور) - أخبار كلمتك

غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو) - أخبار كلمتك

غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:37 - لعبد دورا كبير في الحملة الانتخابية.. من هو دوغ إمهوف زوج كامالا هاريس؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:37 - لعبد دورا كبير في الحملة الانتخابية.. من هو دوغ إمهوف زوج كامالا هاريس؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - لعبد دورا كبير في الحملة الانتخابية.. من هو دوغ إمهوف زوج كامالا هاريس؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:37 صباحاً - دوغ إمهوف.. تشغل الانتخابات الأمريكية بال الكثير هذه الفترة ومن بين هذه الشخصيات التي تلعب دورا محوريا في الحملة الانتخابية التي تقودها كامالا هاريس، زوجها دوغ إمهوف، فتساءل البعض عن من هو دوغ إمهوف زوج كامالا هاريس.

وفي هذا الصدد، يوفر كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص أبرز المعلومات عن دوغ إمهوف زوج كامالا هاريس، وذلك من خلال خدمة يقدمها الموقع على مدار اليوم:

دوف إمهوف زوج كامالا هاريس

وفر زوج كامالا هاريس كل وقته في مساعده زوجته ودعمها للوصول والنجاح في مسيرتها الصعبة والطويلة إلي البيت الأبيض، وخلال المؤتمر الديمقراطي الذي أقيم في شيكاغو عبر دوف إمهوف عن حبه العميق لزوجته وسط الحضور قائلاً:«أنا فخور بالطريقة التي تناضلين بها من أجلنا كلنا»، لترد عليه كامالا هاريس: «أحبك يا دوغ».

دوغ إمهوف زوج كامالا هاريس

وتابع دوغ إمهوف خلال خطابة واصفاً كامالا بأنها:«بالمحاربة الملتزمة» التي تكون دائما في الموعد وفي أي مكان نحتاج إلى مساعدتها.

وأضاف: «ها هي اليوم في خدمة بلادنا التي تحتاج إليها وهي مستعدة لقيادتها».

دوغ إمهوف زوج كامالا هاريس

أبرز المعلومات عن دوغ إمهوف

- نشأ إمهوف في عائلة يهودية في بروكلين ونشأ في ماتاوان بولاية نيوجيرسي، هي أحد أحياء مدينة نيويورك، قبل أن تنتقل عائلته إلى كاليفورنيا عندما كان مراهقاً.

-حصل على درجة البكالوريوس في دراسات الاتصالات من جامعة كاليفورنيا عام 1987.

-حصل على الدكتوراه في القانون من كلية جولد للقانون بجامعة جنوب كاليفورنيا في عام 1990.

دوغ إمهوف زوج كامالا هاريس

- عمل إيمهوف كمحامٍ متخصص في قضايا الترفيه، وبدأ حياته المهنية في مجموعة التقاضي في بيلسبري وينثروب.

- انتقل في أواخر التسعينيات إلى إحدى الشركات المرموقة وهي شركة بيلين رولينجز آند بادال.

- افتتح بعدها في عام 2000 شركته الخاصة بالشراكة مع بن ويتويل، والتي استحوذت عليها شركة فينابل في عام 2006.

دوغ إمهوف زوج كامالا هاريس

- أصبح العضو المنتدب في مقرات فينابل الكائنة في الساحل الغربي.

- التحق إيمهوف في عام 2017 بشركة دي إل إيه بايبر بصفته شريكًا فيها، وعمل في مقراتها الكائنة في واشنطن العاصمة وكاليفورنيا.

- أعلن مركز القانون بجامعة جورج تاون في ديسمبر 2020 عن انضمام إيمهوف إلى هيئة التدريس بالكلية بصفته مدرسًا منتدبًا وزميلًا متميزًا في معهد القانون والسياسة التكنولوجية التابع للجامعة.

دوغ إمهوف زوج كامالا هاريس

- أصبح إيمهوف أول رجلٍ ثانٍ للولايات المتحدة بعد تولي هاريس منصبها.

- زوج أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس سيصبح إمهوف «السيد الأول» الأميركي في سابقة تاريخية.

- لدى إمهوف طفلان بالغان من زواج سابق، وساعدت هاريس في تربيتهما.

اقرأ أيضاً
أبرز عناوين الصحف العالمية اليوم

نتائج الانتخابات الأمريكية.. ترامب يحقق الفوز في ولاية بنسلفانيا

ترامب: لن أناظر هاريس مرة أخرى قبل الانتخابات

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق