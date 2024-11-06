الرياضة - 10:37 - الرئيس الفرنسي يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:37 صباحاً - هنأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وكان قد أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

الجمهوريون يحتفلون بفوز ترامب

وكانت قد سادت أجواء احتفالية في مقر حملة الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بينما بدأ مؤيدو نائبة الرئيس جو بايدن والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في مغادرة المكان، واختفى الحشد في مقر هاريس بعد إعلان أحد كبار أعضاء حملتها أنها لن تظهر الليلة، عقب إعلان فوز ترامب في ولايتين متأرجحتين.

نتيجة انتخابات أمريكا 2024

تفوق دونالد ترامب على كامالا هاريس في السباق الانتخابي، حيث حصد ترامب 267 صوتًا مقابل 224 صوتًا لصالح هاريس، ويحتاج الفائز إلى 270 صوتًا ليحصل على كرسي البيت الأبيض.