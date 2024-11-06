87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - «ترامب» يعين ستيفن ويتكوف مبعوثاً أمريكياً إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - «ترامب» يعين ستيفن ويتكوف مبعوثاً أمريكياً إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

جدل واسع عقب احتضان مغترب لابنته بحفل تخرجها من الجامعة(صور) - أخبار كلمتك

جدل واسع عقب احتضان مغترب لابنته بحفل تخرجها من الجامعة(صور) - أخبار كلمتك

غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو) - أخبار كلمتك

غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:37 - الرئيس الفرنسي يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:37 - الرئيس الفرنسي يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - الرئيس الفرنسي يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:37 صباحاً - هنأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وكان قد أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

الجمهوريون يحتفلون بفوز ترامب

وكانت قد سادت أجواء احتفالية في مقر حملة الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بينما بدأ مؤيدو نائبة الرئيس جو بايدن والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في مغادرة المكان، واختفى الحشد في مقر هاريس بعد إعلان أحد كبار أعضاء حملتها أنها لن تظهر الليلة، عقب إعلان فوز ترامب في ولايتين متأرجحتين.

نتيجة انتخابات أمريكا 2024

تفوق دونالد ترامب على كامالا هاريس في السباق الانتخابي، حيث حصد ترامب 267 صوتًا مقابل 224 صوتًا لصالح هاريس، ويحتاج الفائز إلى 270 صوتًا ليحصل على كرسي البيت الأبيض.

اقرأ أيضاً
«المستقبل سيكون رائعًا».. ماسك يعلق على فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة

ترامب: سنمنع التدفق عبر الحدود ولن نسمح باستمرار الهجرة غير الشرعية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق