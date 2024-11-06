ملخص مباراة ريال مدريد وميلان بدوري أبطال أوروبا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:42 صباحاً - ريال مدريد ضد ميلان، فاز فريق ميلان على نظيره ريال مدريد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرينجي ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مرحلة الدوري، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ريال مدريد وميلان بدوري أبطال أوروبا

جاء هدف ميلان الأول عن طريق اللاعب مالك ثياو في الدقيقة 12، فيما تعادل لريال مدريد الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، وعاد ميلان للتقدم مرة أخرى بهدف من أقدام اللاعب الإسباني الفارو موراتا في الدقيقة 39، فيما سجل هدف ميلان الثالث اللاعب تيجاني ريينديرس في الدقيقة 72.

نتائج ريال مدريد وميلان

خسر ريال مدريد 7 مباريات أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا، ليكون ثالث أكثر فريق يتعرض للهزيمة أمامه في المسابقة بعد بايرن ميونخ الألماني (11 مرة) ويوفنتوس الإيطالي (9 مرات).

وتعرض ريال مدريد للخسارة في مباراتين متتاليتين بملعبه "سانتياغو برنابيو" لأول مرة منذ مايو 2009، حين خسر وقتها 2-6 أمام برشلونة ثم 1-3 أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني.

وتأخر الريال في النتيجة خلال 3 من مبارياته الأربع في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع العلم أنه حافظ على نظافة شباكه في مباراة وحيدة فقط في آخر 10 مباريات في جميع المسابقات.

وفي آخر 3 مباريات للفريق الملكي، ورغم أنه لعبها على أرضه، كان دفاعه مستباحا بعدما استقبلت شباكه 9 أهداف، وذلك بالخسارة أمام ميلان 1-3 وبرشلونة 0-4 في آخر مباراتين، بعد الفوز على بروسيا دورتموند 5-2.

فينيسيوس جونيور

في المقابل، كان البرازيلي فينيسيوس جونيور صاحب البصمة الإيجابية الوحيدة للريال بعدما سجل هدف الميرينغي الوحيد ضد ميلان، حيث أسهم بشكل مباشر في 26 هدفًا خلال 26 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا منذ بداية موسم 2022-2023، بتسجيل 17 هدفًا وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

لوكا مودريتش

كما لعب الكرواتي لوكا مودريتش 99 مباراة كأساسي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ليصبح لاعب خط الوسط الأكثر مشاركة مع النادي في تاريخ دوري أبطال أوروبا، متجاوزا توني كروس (98 مباراة).

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