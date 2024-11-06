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إيقاف قيد جديد للزمالك بسبب مستحقات باتشيكو - أخبار كلمتك

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إيقاف قيد جديد للزمالك بسبب مستحقات باتشيكو - أخبار كلمتك

إيقاف قيد جديد للزمالك بسبب مستحقات باتشيكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك إيقاف قيد الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة للبرتغالي باتشيكو مدرب الأبيض السابق. 

وقال سالم في تصريحات عبر برنامج زملكاوي: "إيقاف جديد لقيد الزمالك بسبب مستحقات باتشيكو. 

وأضاف: "819 ألف يورو غرامة باتشيكو ضد الزمالك". 

وواصل: "هذا الكم من الغرامات غير طبيعي ويضع ضغوط على المجلس الحالي". 

وقال: “المجلس الحالي تحمل ما يقرب من نصف مليار جنيه غرامات على النادي”.

وأتم حديثه: "جارٍ التواصل مع إبراهيما نداي لتسوية مستحقاته". 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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