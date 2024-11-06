إيقاف قيد جديد للزمالك بسبب مستحقات باتشيكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك إيقاف قيد الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة للبرتغالي باتشيكو مدرب الأبيض السابق.

وقال سالم في تصريحات عبر برنامج زملكاوي: "إيقاف جديد لقيد الزمالك بسبب مستحقات باتشيكو.

وأضاف: "819 ألف يورو غرامة باتشيكو ضد الزمالك".

وواصل: "هذا الكم من الغرامات غير طبيعي ويضع ضغوط على المجلس الحالي".

وقال: “المجلس الحالي تحمل ما يقرب من نصف مليار جنيه غرامات على النادي”.

وأتم حديثه: "جارٍ التواصل مع إبراهيما نداي لتسوية مستحقاته".

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