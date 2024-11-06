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بمشاركة صلاح، ليفربول يكتسح ليفركوزن برباعية في دوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

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بمشاركة صلاح، ليفربول يكتسح ليفركوزن برباعية في دوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

بمشاركة صلاح، ليفربول يكتسح ليفركوزن برباعية في دوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، فاز فريق ليفربول على نظيره باير ليفركوزن بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت بينهم علي ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

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وسجل لويس دياز الهدف الأول والثالث والرابع لصالح ليفربول في الدقيقة 61، 84، 2+90، وأضاف جودي جاكبو الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 63. 

 

تشكيل ليفربول أمام باير ليفركوزن

ليفربول: كيليهر - ألكسندر أرنولد - كوناتي - فيرجيل فان ديك - تيكسماس - ريان جرافينبيرخ - ماك أليستر - كورتيس جونز - لويس دياز - جاكبو - محمد صلاح.

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تشكيل باير ليفركوزن أمام ليفربول

أما تشكيل ليفركوزن، سيضم: هراديكي - تابسوبا - تاه - هينكابي - فريمبونج - تشاكا - أندريتش - جريمالدو - بالاسيوس- فيرتز - بونيفاس.

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وغاب عن ليفركوزن في تلك المباراة كل من، أمين عدلي وجيانويل بيلوسيان ونوردي موكيلي، بسبب إصابات مختلفة.

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ويحتل ليفربول حاليًّا المركز الثاني في جدول دوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر أستون فيلا، في حين أن باير ليفركوزن يمتلك 7 نقاط، حيث يحتل المركز السادس في جدول البطولة.

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ليفربول يتقدم على ليفركوزن بثنائية في أقل من دقيقتين بدوري أبطال أوروبا

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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