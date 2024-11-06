بمشاركة صلاح، ليفربول يكتسح ليفركوزن برباعية في دوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، فاز فريق ليفربول على نظيره باير ليفركوزن بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت بينهم علي ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل لويس دياز الهدف الأول والثالث والرابع لصالح ليفربول في الدقيقة 61، 84، 2+90، وأضاف جودي جاكبو الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 63.

تشكيل ليفربول أمام باير ليفركوزن

ليفربول: كيليهر - ألكسندر أرنولد - كوناتي - فيرجيل فان ديك - تيكسماس - ريان جرافينبيرخ - ماك أليستر - كورتيس جونز - لويس دياز - جاكبو - محمد صلاح.

تشكيل باير ليفركوزن أمام ليفربول

أما تشكيل ليفركوزن، سيضم: هراديكي - تابسوبا - تاه - هينكابي - فريمبونج - تشاكا - أندريتش - جريمالدو - بالاسيوس- فيرتز - بونيفاس.



وغاب عن ليفركوزن في تلك المباراة كل من، أمين عدلي وجيانويل بيلوسيان ونوردي موكيلي، بسبب إصابات مختلفة.

ويحتل ليفربول حاليًّا المركز الثاني في جدول دوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر أستون فيلا، في حين أن باير ليفركوزن يمتلك 7 نقاط، حيث يحتل المركز السادس في جدول البطولة.

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