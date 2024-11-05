بعد التحقيق معه وإيقافه، محمد عادل خارج حكام الجولة الثانية بالدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:30 مساءً - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة قبل قليل أسماء أطقم حكام جميع مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها لجنة الحكام باتحاد الكرة بإعلان حكام جميع مباريات أي جولة في مسابقة الدوري الممتاز، منذ سنوات طويلة، حيث اعتادت اللجنة طوال السنوات الماضية على إعلان أطقم الحكام عشية يوم المباراة، سواء كانت مباراة واحدة تقام في هذا اليوم أو أكثر من المباراة.

استبعاد محمد عادل من مباريات الجولة الثانية

وكشفت الأسماء المعلنة من لجنة الحكام لجميع المباريات التسع بالجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، غياب الحكم الدولي محمد عادل، وهو ما يؤكد على صدور عقوبة ضد الحكم بالإيقاف بعد التحقيق معه بشأن الأخطاء التي إرتكبها خلال إدارته مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى، والتي انتهت لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إعلان عقوبة الحكم محمد عادل، بعد جلسة اليوم لمناقشة أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري.

رفض إعلان عقوبة محمد عادل

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام أن اللجنة ترفض إعلان عقوبة محمد عادل ومدة إيقافه خاصة بعد تسريب حديثه مع محمد سلامة حكم الفار بمباراة الزمالك والبنك الأهلي عن عدم صحة ركلة الجزاء الأخيرة للأبيض.

وأكد المصدر أن لجنة الحكام ترفض إعلان عقوبة أي حكم يتم إيقافه لأنه أمر غير مقبول داخل اللجنة ولكن سيلاحظ الجميع بأن الحكم غير موجود بالملاعب لمدة معينة.

كما أكد المصدر أن جلسة اليوم للاستماع إلى تحليل محمد عادل في أخطاء المباراة خاصة مع ركلة جزاء الزمالك الأخيرة والتي أجمعت اللجنة بأنه قرار خاطئ وسيتم الحديث عما دار في غرفة الفار مع الحكم محمد سلامة حول عدم أحقية نادي الزمالك في ركلة الجزاء الاخيرة.

فيما أكد أيمن دجيش، عضو لجنة الحكام السابق، أن الحكم محمد عادل لم يكن مؤهلًا لإدارة مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت في الأسبوع الأول للدوري بسبب الأحداث التي مر بها قبل المباراة.

وأشار دجيش في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي أحمد علي الذي يذاع على قناة الزمالك إلى أن الحكم تم استبعاده من القائمة الدولية وحدثت خلافات بينهم وبين إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة وهو ما تسبب في توتر الحكم واتخاذ العديد من القرارات الخاطئة التي حدثت في المباراة.

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