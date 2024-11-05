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الرياضة - 11:23 - آخر تحديث لـ سعر الدولار الآن بختام التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:23 - آخر تحديث لـ سعر الدولار الآن بختام التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:23 - آخر تحديث لـ سعر الدولار الآن بختام التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:23 مساءً - سعر الدولار الآن.. استقر سعر الدولار الآن في البنوك بختام التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، حيث سجل سعر الدولار الآن في البنك المركزي نحو 49.21 جنيه للبيع، و49.08 جنيه للشراء، فيما وصل سعره في البنك الأهلي إلى 49.17 جنيه للبيع، و49.07 جنيه للشراء.

وترصد كلمتك لقرائها في السطور التالية، سعر الدولار الآن في البنوك، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

سعر الدولار

سعر الدولار الآن في البنك المركزي

- 49.21 جنيه للبيع.

- 49.08 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري

- 49.17 جنيه للبيع.

- 49.07 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار الآن في بنك مصر

- 49.17 جنيه للبيع.

- 49.07 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي CIB

- 49.20 جنيه للبيع.

- 49.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية

- 49.20 جنيه للبيع.

- 49.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في المصرف العربي الدولي

- 49.17 جنيه للبيع.

- 49.07 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- 49.20 جنيه للبيع.

- 49.11 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن على مؤشر جوجل

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، على مؤشر جوجل نحو 49.12 جنيه.

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 49.21 جنيه 49.08 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.17 جنيه 49.07 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 49.17 جنيه 49.07 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.20 جنيه 49.10 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.20 جنيه 49.10 جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.17 جنيه 49.07 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.20 جنيه 49.11 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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