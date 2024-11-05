الرياضة - 11:06 - قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة.. وتعيين المستشارة أمل عمار رئيسا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:06 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 466 لسنة 2024، بشأن تشكيل المجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 30 لسنة 2018 في شأن تنظيم المجلس القومي للمرأة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2019 بشان تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس القومي للمرأة.
وجاء تشكيل المجلس القومي للمرأة كالآتي:
1- الدكتورة سوزان يوسف أحمد القليني.
2- الدكتورة نسرين إبراهيم محمد البغدادي.
3- المهندس عمرو عبد الحميد سليمان محمود.
4- السفيرة ندى مصطفى فتحي محمد عبد الله دراز.
5- الدكتور ماجد إبراهيم عثمان.
6- ماري لويس شحاتة بشارة.
7- السفيرة وفاء أشرف محرم بسيم.
8- أماني عمر عصفور.
9- ليلى هاني محمد سالم.
10- الدكتورة ميرفت أحمد شفيق أبو عوف.
11- نيفين عصام الدين جامع.
12- رشا أحمد مهدي علي.
13- المهندسة ماريان أمير روفائيل عازر.
14- الدكتور عصام محمد حسن العدوي.
15- سارة مصطفى البطوطي.
16- الدكتور سلمى فؤاد دوارة.
17- زينة أشرف عز الدين توكل.
18- نشوى عبد المنعم السيد عوض الحوفي.
19- الدكتورة إيناس مصطفى حسن عبد الدايم.
20- المستشارة مروة هشام بركات.
21- صفاء عبد المنعم أبو السعود.
22- الدكتورة ميادة عبد القادر أحمد إسماعيل.
23- محمد محمود أحمد الأتربي.
24- هدى أحمد محمد منصور العسقلاني.
25- ميرنا عصام الدين محمد عارف.
26- الدكتورة شريفة أحمد فؤاد محمود شريف.
27- عهود محمد محمود إبراهيم وافي.
28- داليا محمد أحمد محمد إبراهيم.
29- ماريان مجدي راغب قلدس.
اقرأ أيضاً
وفد من أسرة طلاب من أجل مصر بجنوب الوادي يزور المجلس القومي للمرأة
لرفع الوعى الثقافى.. المجلس القومي للمرأة ينظم جلسات توعية مكثفة بأسوان
المشاط تبحث مع المجلس القومي للمرأة جهود التعاون المشترك مع شركاء التنمية
0 تعليق