الكرة الطائرة، الزمالك يفوز على هليوبوليس في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:01 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 22

27 - 25

25 - 23

ومن المقرر، أن يلتقي الفريق من نظيره اتحاد الشرطة، يوم السبت المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق، "بتروجت وهليوبوليس والشمس والمقاولون العرب واتحاد الشرطة".

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، ووليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، كريم طارق عدلي مخططًا للأحمال، عبد الرحمن غانم أخصائيًا للتأهيل، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، محمد الخشن إداريًا، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

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