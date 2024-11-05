دوري أبطال أوروبا، ليفربول يبحث عن أول أهدافه أمام ليفركوزن بعد 30 دقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:47 مساءً - دوري أبطال أوروبا، يتعادل ليفربول أمام نظيره باير ليفركوزن بدون أهداف بعد مرور 30 دقيقة على ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول أمام باير ليفركوزن

ليفربول: كيليهر - ألكسندر أرنولد - كوناتي - فيرجيل فان ديك - تيكسماس - ريان جرافينبيرخ - ماك أليستر - كورتيس جونز - لويس دياز - جاكبو - محمد صلاح.

تشكيل باير ليفركوزن أمام ليفربول

أما تشكيل ليفركوزن، سيضم: هراديكي - تابسوبا - تاه - هينكابي - فريمبونج - تشاكا - أندريتش - جريمالدو - بالاسيوس- فيرتز - بونيفاس



ويغيب عن ليفركوزن في تلك المباراة كل من، أمين عدلي وجيانويل بيلوسيان ونوردي موكيلي، بسبب إصابات مختلفة.

موعد مباراة ليفربول ضد باير ليفركوزن



انطلقت مباراة ليفربول ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وباير ليفركوزن



تذاع مباراة ليفربول ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.



ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول دوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر أستون فيلا، في حين أن باير ليفركوزن يمتلك 7 نقاط، حيث يحتل المركز السادس في جدول البطولة.

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