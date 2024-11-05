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الدوري المصري، محمود ناجي حكما للأهلي وزد وطارق مجدي للزمالك وسموحة - أخبار كلمتك

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الدوري المصري، محمود ناجي حكما للأهلي وزد وطارق مجدي للزمالك وسموحة - أخبار كلمتك

الدوري المصري، محمود ناجي حكما للأهلي وزد وطارق مجدي للزمالك وسموحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:47 مساءً - الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري أسماء حكام جميع مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز  وجاءت على النحو التالي:

مباراة بترويجت ضد مودرن سبورت

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مباراة إنبي ضد بيراميدز

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مباراة البنك الأهلي ضد فاركو

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مباراة المصري ضد الجونة

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مباراوة سيراميكا ضد الإسماعيلي

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مباراة عزل المحلة ضد طلائع الجيش

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مباراة الاتحاد ضد حرس الحدود

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مباراة زد ضد الأهلي 

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مباراة الزمالك ضد سموحة

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تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة زد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا 

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي 

 الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ‏على استاد السلام.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي 
 

ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد أف سى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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