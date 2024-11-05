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دوري أبطال آسيا، الكشف عن تشكيل موقعة النصر السعودي والعين الإماراتي - أخبار كلمتك

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دوري أبطال آسيا، الكشف عن تشكيل موقعة النصر السعودي والعين الإماراتي - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، الكشف عن تشكيل موقعة النصر السعودي والعين الإماراتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:26 مساءً - كشف مدربي فريقي النصر السعودي والعين الإماراتي عن تشكيلهما لمباراة الفريقين على ملعب الأول بارك، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوي.

تشكيل النصر السعودي ضد العين الإماراتي

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تشكيل العين الإماراتي ضد النصر 

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وقال بيولي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعد بظهور فريق النصر بشكل أفضل خلال مباراة العين الإماراتي غدًا وأنا أعلم جيدًا تاريخ النصر ضد العين وكيف سيلعب الفريق الإماراتي في مباراة الغد".

 

مباراة النصر ضد العين

وفسر المدرب الإيطالي تذبذب مستوى ونتائج النصر السعودي في الفترة الأخيرة بعد التعادل مع الخلود والهلال وتوديع كأس خادم الحرمين أمام التعاون بأنه يعمل على تصحيح الأخطاء، ويراهن على تقديم مستوى متميز في مباراة العين.

وتابع: "نسعى إلى الوصول لأفضل طريقة لعب ممكنة ونتطلع أن تكون مباراة العين، بداية لاستقرار المستوى".

وحصد النصر 7 نقاط على مدار 3 مباريات في دوري النخبة الآسيوي، مقابل نقطة وحيدة في جعبة العين.

موعد مباراة النصر والعين

ويستقبل النصر ضيفه العين، على ملعب الأول بارك، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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