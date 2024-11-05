الرياضة - 07:13 - مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - بث مباشر مباراة العين والنصر، حيث يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية المواجهة المرتقبة والقوية بين النصر ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأبطال الآسيوي.

مشاهدة مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا بث مباشر

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والآسيوية صوب أرضية ملعب «الأول بارك»، والذي يحتضن صدام النصر ضد العين في المرحلة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة لهذا الموسم 2024-2025.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مباراة العين الإماراتي، وهو في جعبته 7 نقاط من 3 مباريات خاضها رفقاء رونالدو في دوري أبطال آسيا للنخبة حتى الآن، بواقع انتصارين وتعادل وحيد كان أمام الشرطة العراقي في الجولة الأولى.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي حامل اللقب، ضيفًا على النصر، وهو في جعبته نقطة واحدة فقط لا غير من ثلاث مباريات خاضها الزعيم في دوري أبطال آسيا للنخبة حتى الآن، بواقع تعادلًا وحيدًا وهزيمتين.

بث مباشر مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر مباراة العين ضد النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الثلاثاء والتي تأتي ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث ستقام المباراة، اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة.