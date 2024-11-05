حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - «ترامب» يعين ستيفن ويتكوف مبعوثاً أمريكياً إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - «ترامب» يعين ستيفن ويتكوف مبعوثاً أمريكياً إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

جدل واسع عقب احتضان مغترب لابنته بحفل تخرجها من الجامعة(صور) - أخبار كلمتك

جدل واسع عقب احتضان مغترب لابنته بحفل تخرجها من الجامعة(صور) - أخبار كلمتك

غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو) - أخبار كلمتك

غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو) - أخبار كلمتك

شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري - أخبار كلمتك

شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى عن عمر ناهز 90 عامًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى عن عمر ناهز 90 عامًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 07:13 - مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:13 - مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:13 - مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - بث مباشر مباراة العين والنصر، حيث يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية المواجهة المرتقبة والقوية بين النصر ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأبطال الآسيوي.

مشاهدة مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا بث مباشر

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والآسيوية صوب أرضية ملعب «الأول بارك»، والذي يحتضن صدام النصر ضد العين في المرحلة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة لهذا الموسم 2024-2025.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مباراة العين الإماراتي، وهو في جعبته 7 نقاط من 3 مباريات خاضها رفقاء رونالدو في دوري أبطال آسيا للنخبة حتى الآن، بواقع انتصارين وتعادل وحيد كان أمام الشرطة العراقي في الجولة الأولى.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي حامل اللقب، ضيفًا على النصر، وهو في جعبته نقطة واحدة فقط لا غير من ثلاث مباريات خاضها الزعيم في دوري أبطال آسيا للنخبة حتى الآن، بواقع تعادلًا وحيدًا وهزيمتين.

بث مباشر مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر مباراة العين ضد النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الثلاثاء والتي تأتي ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث ستقام المباراة، اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق