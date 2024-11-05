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بمشاركة تريزيجيه، الريان القطري يهزم باختاكور بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

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بمشاركة تريزيجيه، الريان القطري يهزم باختاكور بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

بمشاركة تريزيجيه، الريان القطري يهزم باختاكور بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:12 مساءً - فاز فريق الريان القطري، بقيادة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، خارج ملعبه على باختاكور الأوزبكي (1 / 0)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأوزبكية طشقند، في إطار مباريات الجولة الرابعة من البطولة القارية.

 

أحرز حازم شحاتة هدف الريان في الدقيقة 51.

وحصد الريان أول 3 نقاط له بالبطولة بعد خسارته في أول 3 مباريات، وجدد آماله في التأهل بعدما ارتقى للمركز السابع، بينما تجمد رصيد باختاكور عند نقطتين في الترتيب التاسع.

وضمت القائمة التي اختارها المدرب يونس علي، النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، وجاءت كالتالي:

 قائمة الريان القطري لمواجهة باختاكور الأوزباكي

فهد يونس، سامي حبيب، باولو فيكتور، مراد ناجي، حازم أحمد، جوليان دو سارت، ديفيد غارسيا، عبدالعزيز حاتم، رودريجو تاباتا، محمود حسن تريزيجيه، روجر جديش، أندريه أمارو، عادل بدر، تميم منصور، عبدالرحمن الحرازي، محمد سراج، فرانسيسكو جينيلا، خالد علي، علي قادري، عميد محاجنه، محمد صالح، جوشوا برينت، وأشرف بن شرقي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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