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تتضمن عقوبات ضخمة، فيفا يكشف قوانين كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

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تتضمن عقوبات ضخمة، فيفا يكشف قوانين كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

تتضمن عقوبات ضخمة، فيفا يكشف قوانين كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:02 مساءً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن قوانين بطولة كأس العالم للأندية القادمة، والتي تشمل إلزام الأندية بالمشاركة بأقوى تشكيلاتها، وفرض غرامة قدرها 540 ألف دولار على أي نادٍ ينسحب من البطولة.

ويشارك النادي الأهلي في البطولة ضمن ممثلي قارة إفريقيا رفقة الوداد المغربي والترجي التونسي وماميلودي صن داونز.

قوانين كأس العالم للأندية 2025

وجاءت بعض القوانين المنظمة لكأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

1- يجب على الأندية إشراك أقوى فرقها.

2- سيتم فرض غرامة لا تقل عن 445 ألف جنيه إسترليني على أي ناد ينسحب.

3- لا يجوز للمالكين امتلاك أسهم في أكثر من نادٍ واحد.

4- لا يجوز للاعبين اللعب إلا لفريق واحد.

5- يجب على الفرق الوصول إلى معسكرها الأساسي قبل 3-5 أيام من أول مباراة لها.

6- عدد لاعبين الفريق المؤقت: 26-50 لاعبًا.

7- حجم لاعبين الفريق في البطولة: 26-35 لاعبًا.

8- يمكن للاتحادات الكروية فتح نافذة انتقالات خاصة من 1 إلى 10 يونيو.

9- يمكن للأندية إضافة لاعبين اثنين كحد أقصى إلى فرقها من 27 يونيو إلى 3 يوليو.

10- لم يتم تأكيد تفاصيل الجوائز وأموال المشاركة بعد، سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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