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المقاولون 2009 يواصل تصدره جدول ترتيب دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

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المقاولون 2009 يواصل تصدره جدول ترتيب دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

المقاولون 2009 يواصل تصدره جدول ترتيب دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - دوري الجمهورية للناشئين، واصل فريق المقاولون العرب مواليد 2009 تألقه في دوري بطولة الجمهورية، حيث حقق الفوز الثامن على التوالي بعد تغلبه على فريق غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. 

 

أقيمت المباراة على ملاعب المقاولون خلال الجولة التاسعة من الموسم الرياضي 2025/2024.

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وسجل أهداف المقاولون كل من محمود محفوظ وفاروق محمد ومازن وائل، ويقود جهاز المقاولون يسري عبدالغني، رئيس قطاع الناشئين، ومحمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، فيما يقود فريق 2009 جهاز فني بقيادة أحمد سيد، ومحمد فوزي مدرب وبلال ثابت مدربًا لحراس المرمى، بالإضافة إلى كريم مجدي مخطط الأحمال وسعيد صابر إداري الفريق، وأحمد هاني أخصائي إصابات الملاعب.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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