الرياضة - 05:37 - «الزعيم بخير».. محمد إمام يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:37 مساءً - كشف الفنان محمد إمام، الحالة الصحية لـ والده النجم عادل إمام، وذلك بعد تداول العديد من الأنباء التي تتحدث عن الحالة الصحية للزعيم.

وقال النجم الفنان محمد إمام: إن والدي الفنان عادل إمام، بحالة صحية جيدة، مؤكدًا أن الزعيم حالة استثنائية في تاريخ الفن ويحمل لقب رقم واحد.

وأضاف محمد إمام، خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، على هامش حضوره افتتاح استوديوهات الحصن Big Time: «مفيش غير عادل إمام بس هو اللي نمرة واحد، لأنه حالة خاصة، وهو زي الفل ومفيهوش أي حاجة».

ووجه محمد إمام، رسالة لأحمد عز قائلا: «أنت نجم النجوم.. ده حبيبي وأخويا بجد يمكن الناس متعرفش بس أحمد قريب مني جدا وحبيبي جدا».

آخر أعمال محمد إمام

جدير بالذكر، أن آخر أعمال محمد إمام، هو مسلسل «كوبرا» الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا بين الجمهور.

ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالأكشن والكوميديا حول كوبرا الذي يجسده محمد إمام ويحاول الحفاظ على والدته وأخواته لكنه يقع في العديد من الأزمات ويواجه صراعات يحاول التغلب عليها، وتعاون مع محمد إمام في مسلسل كوبرا عدد من الفنانين أبرزهم صفاء الطوخي، محمود عبد المغني، كزبرة، منة فضالي، علاء مرسي، هشام اسماعيل، محمد ثروت، وعدد كبير من الفنانين الآخرين.