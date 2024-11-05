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منتخب 2008 يفوز على شباب زد 2-1 في البروفة الأخيرة (صور) - أخبار كلمتك

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منتخب 2008 يفوز على شباب زد 2-1 في البروفة الأخيرة (صور) - أخبار كلمتك

منتخب 2008 يفوز على شباب زد 2-1 في البروفة الأخيرة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:36 مساءً - حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 الفوز على فريق زد مواليد 2005 بطل دوري الجمهورية، اليوم الثلاثاء، في البروفة القوية الأخيرة قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا بالمغرب المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.

أحرز ثنائية منتخب مصر للناشئين في المباراة كلا من بلال عطية ومحمد أنس فيما أحرز كريم توفيق هدف زد في المباراة التي شهدت حضور علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والدكتور أحمد عبدالله وأسامة نبيه المدير الفني لمنتخب 2007.

 

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وحدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس 8 نوفمبر الجارى موعدا للسفر إلى المغرب للمشاركة فى للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما التى تقام فى نوفمبر الجاري.

منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لتصفيات شمال إفريقيا


ودخل منتخب مصر معسكرا مغلقا بالقاهرة خلال الأيام الماضية، استعداد للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما التي تقام في نوفمبر الجاري.


وتنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة عبدالعال، أدهم فريد، أدم محمد، مهند الشامي، محمد أنس، عمر العدوي، باسل مدحت، محمد شحاتة، علي بسيوني، كريم جمعة، إبراهيم زهير، زياد أيوب، حمزة عبدالكريم، بلال عطية، عبدالعزيز الزغبي، أنس رشدي، ياسين حاتم، معاذ فوزي، ياسين رجب، حسن مصطفى.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

يقام المعسكر بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، وأنهي وليد مهدي مدير المنتخب كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر وكذلك ترتيبات السفر.

من جانبه، تقدم وليد مهدي لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي علي دعم منتخب مصر 2008 ومتابعة كافة التفاصيل الخاصة به.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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