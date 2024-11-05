الرياضة - 05:04 - أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:04 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الحوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الأربعاء 6 نوفمبر 2024، وحتى يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2024.

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حالة الطقس غدا الأربعاء 6 نوفمبر 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء 6 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد، من انتشار الشبورة المائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما حذرت من نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 6 نوفمبر 2024

الطقس في مصر غدا الأربعاء 6 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 18 السواحل الشمالية 24 18 شمال الصعيد 27 15 جنوب الصعيد 30 16

حالة الطقس يومي الخميس والجمعة 7 و8 نوفمبر 2024

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس يومي الخميس والجمعة، حيث تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الخميس 7 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 27 19 السواحل الشمالية 24 18 شمال الصعيد 28 16 جنوب الصعيد 31 17

درجات الحرارة يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 18 السواحل الشمالية 24 18 شمال الصعيد 27 15 جنوب الصعيد 31 17

حالة الطقس من السبت 9 نوفمبر إلى الإثنين 11 نوفمبر 2024

واختتمت هيئة الأرصاد بيان حالة الطقس، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، من يوم السبت إلى يوم الإثنين، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وذكرت «الأرصاد» بوجود نشاط للرياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم السبت 9 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 9 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 17 السواحل الشمالية 23 18 شمال الصعيد 26 14 جنوب الصعيد 30 17

درجات الحرارة يوم الأحد 10 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 10 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 17 السواحل الشمالية 22 16 شمال الصعيد 26 14 جنوب الصعيد 31 17

درجات الحرارة يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 17 السواحل الشمالية 23 17 شمال الصعيد 25 15 جنوب الصعيد 30 17