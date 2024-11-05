الرياضة - 05:04 - أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:04 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الحوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الأربعاء 6 نوفمبر 2024، وحتى يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2024.
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حالة الطقس غدا الأربعاء 6 نوفمبر 2024
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء 6 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وحذرت الأرصاد، من انتشار الشبورة المائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
كما حذرت من نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا الأربعاء 6 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الأربعاء 6 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|18
|السواحل الشمالية
|24
|18
|شمال الصعيد
|27
|15
|جنوب الصعيد
|30
|16
حالة الطقس يومي الخميس والجمعة 7 و8 نوفمبر 2024
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس يومي الخميس والجمعة، حيث تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الخميس 7 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الخميس 7 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|27
|19
|السواحل الشمالية
|24
|18
|شمال الصعيد
|28
|16
|جنوب الصعيد
|31
|17
درجات الحرارة يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|18
|السواحل الشمالية
|24
|18
|شمال الصعيد
|27
|15
|جنوب الصعيد
|31
|17
حالة الطقس من السبت 9 نوفمبر إلى الإثنين 11 نوفمبر 2024
واختتمت هيئة الأرصاد بيان حالة الطقس، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، من يوم السبت إلى يوم الإثنين، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وذكرت «الأرصاد» بوجود نشاط للرياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم السبت 9 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 9 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|17
|السواحل الشمالية
|23
|18
|شمال الصعيد
|26
|14
|جنوب الصعيد
|30
|17
درجات الحرارة يوم الأحد 10 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 10 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|17
|السواحل الشمالية
|22
|16
|شمال الصعيد
|26
|14
|جنوب الصعيد
|31
|17
درجات الحرارة يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|17
|السواحل الشمالية
|23
|17
|شمال الصعيد
|25
|15
|جنوب الصعيد
|30
|17
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