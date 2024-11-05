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الرياضة - 05:04 - أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:04 - أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:04 - أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:04 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الحوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الأربعاء 6 نوفمبر 2024، وحتى يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2024.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس غدا الأربعاء 6 نوفمبر 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء 6 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس

وحذرت الأرصاد، من انتشار الشبورة المائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما حذرت من نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 6 نوفمبر 2024

الطقس في مصر غدا الأربعاء 6 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 26 18
السواحل الشمالية 24 18
شمال الصعيد 27 15
جنوب الصعيد 30 16

حالة الطقس يومي الخميس والجمعة 7 و8 نوفمبر 2024

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس يومي الخميس والجمعة، حيث تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الخميس 7 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 7 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 27 19
السواحل الشمالية 24 18
شمال الصعيد 28 16
جنوب الصعيد 31 17

درجات الحرارة يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 26 18
السواحل الشمالية 24 18
شمال الصعيد 27 15
جنوب الصعيد 31 17

حالة الطقس من السبت 9 نوفمبر إلى الإثنين 11 نوفمبر 2024

واختتمت هيئة الأرصاد بيان حالة الطقس، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، من يوم السبت إلى يوم الإثنين، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وذكرت «الأرصاد» بوجود نشاط للرياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم السبت 9 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 9 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 25 17
السواحل الشمالية 23 18
شمال الصعيد 26 14
جنوب الصعيد 30 17

درجات الحرارة يوم الأحد 10 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 10 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 25 17
السواحل الشمالية 22 16
شمال الصعيد 26 14
جنوب الصعيد 31 17

درجات الحرارة يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 25 17
السواحل الشمالية 23 17
شمال الصعيد 25 15
جنوب الصعيد 30 17

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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