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الرياضة - 04:48 - سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:48 - سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:48 - سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:48 مساءً - سعر الريال السعودي.. حافظ سعر الريال السعودي على استقراره مقابل الجنيه في البنوك العاملة داخل مصر، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، بحسب آخر تحديث، حيث وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي إلى 13.09 جنيه للبيع، و13.04 جنيه للشراء.

وترصد كلمتك، لقرائها في التقرير التالي، سعر الريال السعودي بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة وللمتابعة اضغط هنـــــــــــا.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الريال السعودي في البنك المركزي 13.10 جنيه 13.06 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.09 جنيه 13.04 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.09 جنيه 13.04 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB 13.10 جنيه 13.07 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.10 جنيه 13.06 جنيه
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 13.09 جنيه 13.06 جنيه
سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.10 جنيه 13.07 جنيه
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

- 13.10 جنيه للبيع.

- 13.06 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- 13.09 جنيه للبيع.

- 13.04 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- 13.09 جنيه للبيع.

- 13.04 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

- 13.10 جنيه للبيع.

- 13.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- 13.10 جنيه للبيع.

- 13.06 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

- 13.09 جنيه للبيع.

- 13.06 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- 13.10 جنيه للبيع.

- 13.07 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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