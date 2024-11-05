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الرياضة - 04:32 - البورصة تنهي تداولات اليوم على تباين في المؤشرات.. ورأس المال يربح مليار جنيه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:32 - البورصة تنهي تداولات اليوم على تباين في المؤشرات.. ورأس المال يربح مليار جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:32 - البورصة تنهي تداولات اليوم على تباين في المؤشرات.. ورأس المال يربح مليار جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - البورصة المصرية.. تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة تداولات اليوم وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 30793 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 38172 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13513 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8116 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 11315 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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