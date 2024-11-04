ماذا قدم محمد صلاح أمام باير ليفركوزن قبل لقاء دوري الأبطال ؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:21 مساءً - يستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول ضد باير ليفركوزن فى المباراة المرتقبة المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر مباراة ليفربول وليفركوزن هى الثالثة التى يخوضها محمد صلاح أمام الفريق الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح ظهوره فى مباراتين سابقتين ضد باير ليفركوزن، سجل خلالها هدفا وقدم تمريرة حاسمة وذلك خلال وجود الفرعون المصري في صفوف روما الإيطالي.

وحقق محمد صلاح انتصارا مع روما الإيطالي ضد باير ليفركوزن فى مرحلة المجموعات بموسم 2015-2016، فيما انتهت المباراة الأخرى بالتعادل 4-4.

جدير بالذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول لتحقيق فوز مهم على لايبزيج الألماني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريد بول أرينا في الجولة الماضية من دوري الأبطال.

ونجح ليفربول في تحقيق العلامة الكاملة بفوزه في أول ثلاث جولات وحصوله علي 9 نقاط ليحتل وصافة ترتيب المجموعة من مرحلة دوري أبطال أوروبا بفارق هدف واحد عن المتصدر أستون فيلا حيث نجح الثنائى الإنجليزى فى تحقيق العلامة الكاملة متفوقين على باقى أندية البطولة.

موعد مباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا



وتنطلق صافرة مباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025 غدًا الثلاثاء على ملعب آنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا



تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن عبر قناة beIN Sports 2.

ويسعى ليفربول لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة الأوروبية، حيث يحتل وصافة الترتيب بالعلامة الكاملة 9 نقاط، حيث حقق الفوز على حساب ميلان وبولونيا ولايبزيج.

في المقابل، يأتي ليفركوزن في المركز السادس برصيد 7 نقاط، من انتصارين على فينورد وميلان وتعادل مع ستاد بريست.

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