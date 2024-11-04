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دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يستعيد خدمات نجمه قبل مباراة أرسنال - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يستعيد خدمات نجمه قبل مباراة أرسنال - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يستعيد خدمات نجمه قبل مباراة أرسنال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:21 مساءً - كشف سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، أن فريقه سيستعيد خدمات أحد نجومه، قبل المواجهة المقبلة للنيراتزوري أمام آرسنال، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وحقق الإنتر فوزا مثيرا على ضيفه فينيزيا 1-0، أمس الأحد، ضمن لقاءات الجولة 11 من الدوري الإيطالي، في مباراة شهدت العديد من الفرص المهدرة.

وعن هذه المباراة، قال إنزاجي خلال تصريحات لقناة "دازن": "كان ينبغي لنا أن نكون أكثر دقة، لكن لأكون صادقا.. هنأت الفريق، لأن الشوط الأول كان ممتازا، وأهدرنا فرصا كبيرة مع ميكي وتورام".


وأضاف: "كان من الممكن أن تكون المباراة أسهل بالنسبة لنا، لو اغتنمنا واحدة من تلك الفرص.. بعد الاستراحة ومع التغييرات التي أجراها فينزيا، فقدنا شكلنا قليلا، وبدأنا نستقبل الفرص أيضا.. الأسف الكبير هو أننا لم نقتل المباراة".

وتابع المدرب الإيطالي: "كان ينبغي لنا أن نكون أكثر دقة، لأنه لا يمكنك ترك المباراة مفتوحة، أمام فريق رائع مثل فينيزيا".

وعن عودة المصابين قبل لقاء آرسنال، علق إنزاجي: "هاكان عاد، وسيكون أتشيربي متاحا يوم الأربعاء أيضا.. أوجوستو هو الوحيد المصاب، ويبقى خارج مبارياتنا".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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