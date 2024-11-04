نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

البرازيلي رونالدو يطلب استعارة نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
البرازيلي رونالدو يطلب استعارة نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

البرازيلي رونالدو يطلب استعارة نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:21 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن الظاهرة البرازيلي  رونالدو نازاريو، رئيس بلد الوليد، طلب الحصول على خدمات أحد نجوم ريال مدريد هذا الموسم، على سبيل الإعارة.

 

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فقد طلب رونالدو، ضم إندريك مهاجم ريال مدريد، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

وأشارت إلى أن تأثير إندريك تراجع تدريجيا مع مرور المباريات، وفي الوقت الحالي، يكاد يكون اللاعب خارج حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي.


ويرغب بلد الوليد، الذي يحتل المركز قبل الأخير في الليجا، في استعارة إندريك لتحسين نتائجه، خاصة وأن مشاكله الهجومية أصبحت واضحة للغاية.

وذكرت الشبكة أن فريق المدرب باولو بيتزولانو يمتلك ثاني أسوأ هجوم في المسابقة، حيث لم يسجل سوى 9 أهداف في 12 مباراة.  

ويسعى رونالدو للاستفادة من علاقته الجيدة مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، للحصول على موافقة بشأن الإعارة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق