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الرياضة - 12:18 - استشهاد 3 لبنانيين في غارات إسرائيلية جنوب البلاد.. وحزب الله يستهدف مدينة صفد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:18 - استشهاد 3 لبنانيين في غارات إسرائيلية جنوب البلاد.. وحزب الله يستهدف مدينة صفد - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:18 - استشهاد 3 لبنانيين في غارات إسرائيلية جنوب البلاد.. وحزب الله يستهدف مدينة صفد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:18 مساءً - استهدفت مسيّرة إسرائيلية، بصاروخ موجّه، منزلا في بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، وذلك بعد أقل من نصف ساعة على غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي أيضا على البلدة.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة على قرى في قضاء بنت جبيل ليلا، كما شن سلسلة غارات استهدفت بلدات الطيري وكونين وعيناتا وتزامن ذلك، مع قصف مدفعي متقطع طال بلدات حانين وكونين والطيري في قضاء بنت جبيل.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة على الغسانية، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة عربصاليم في منطقة إقليم التفاح ما أدى إلى سقوط 3 شهداء.

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني مدينة صفد المحتلة بالصواريخ، كما استهدف مستوطنة اييليت هشاحر بالصواريخ.

استشهاد وإصابة 12 لبنانيا في غارات إسرائيلية جنوب البلاد

شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدرسة في «جباليا» وقصف لـ «النصيرات»طيران الاحتلال يشن غارة جوية على بلدات جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف دبابة ميركافا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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