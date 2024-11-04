الرياضة - 12:18 - استشهاد 3 لبنانيين في غارات إسرائيلية جنوب البلاد.. وحزب الله يستهدف مدينة صفد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:18 مساءً - استهدفت مسيّرة إسرائيلية، بصاروخ موجّه، منزلا في بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، وذلك بعد أقل من نصف ساعة على غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي أيضا على البلدة.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة على قرى في قضاء بنت جبيل ليلا، كما شن سلسلة غارات استهدفت بلدات الطيري وكونين وعيناتا وتزامن ذلك، مع قصف مدفعي متقطع طال بلدات حانين وكونين والطيري في قضاء بنت جبيل.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة على الغسانية، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة عربصاليم في منطقة إقليم التفاح ما أدى إلى سقوط 3 شهداء.

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني مدينة صفد المحتلة بالصواريخ، كما استهدف مستوطنة اييليت هشاحر بالصواريخ.