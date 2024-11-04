الرياضة - 10:48 - مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ العاملين في الدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:48 صباحاً - موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024.. أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ العاملين بالدولة، وذلك تزامنا مع بدء صرف معاشات شهر نوفمبر 2024.

مرتبات شهر نوفمبر 2024

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موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

قررت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ الموظفين في 66 وزارة وهيئة حكومية يوم الأحد 24 نوفمبر، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام، وتصرف المتأخرات عن شهر أكتوبر في أيام 7 و8 و9 و10 من شهر نوفمبر الجاري.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

تصرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، يوم الأحد 24 نوفمبر لـ العاملين بـ: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

كما تصرف مرتبات نوفمبر 2024، يوم الإثنين 25 نوفمبر لـ للعاملين بـ: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وحددت وزارة المالية أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ العاملين في الدولة، وهم كالآتي: «فروع البنوك، والبريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن مصر.

قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2024

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.